Полузащитник «Спартака» Урунов отличился в матче за сборную Узбекистана

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов отметился забитым мячом в поединке отборочного этапа Кубка Азии.

Сборная Узбекистана встречалась с соперниками из Мальдив, в ворота которых сумела отправить четыре безответных мяча. Хет-триком отметился Эльдор Шомуродов, а окончательный счёт на табло установил Остон Урунов, впервые в карьере отличившийся за национальную команду.

Сборная Узбекистана возглавляет отборочную группу с шестью очками после двух матчей, опережая Таиланд благодаря разнице голов.