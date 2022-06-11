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Полузащитник «Спартака» Урунов отличился в матче за сборную Узбекистана

11 Июня 2022 • 20:36 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов отметился забитым мячом в поединке отборочного этапа Кубка Азии.

Сборная Узбекистана встречалась с соперниками из Мальдив, в ворота которых сумела отправить четыре безответных мяча. Хет-триком отметился Эльдор Шомуродов, а окончательный счёт на табло установил Остон Урунов, впервые в карьере отличившийся за национальную команду.

Сборная Узбекистана возглавляет отборочную группу с шестью очками после двух матчей, опережая Таиланд благодаря разнице голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Узбекистана Остон Урунов
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