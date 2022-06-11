Бывший швейцарский футболист, а ныне журналист, Кристиан Рамирес в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал про нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Как бы вы оценили работу Абаскаля в «Базеле»?

На самом деле, он проделал отличную работу. У него совсем не было времени освоиться в команде, он не мог приглашать каких-то футболистов. Условия были таковы, что ему пришлось быстро погрузиться в процесс, и это принесло свои результаты. Думаю, что он многих удивил.

Каковы его принципы?

Вы же знаете, что он из школы «Барселоны»? Такое не проходит бесследно. «Базель» играл в симпатичный футбол, владел мячом и разнообразно атаковал. Вообще, Гильермо очень сильный тактик, мне кажется, его многие идеи просто не успели себя показать. Он требовал много от своих футболистов, но при этом получал от них отдачу. Смотреть на «Базель» было очень интересно. Абаскаль - молодой тренер с отличными перспективами, мне будет интересно посмотреть за ним в России.

Правда ли, что «Базель» предложил ему тренировать молодежную команду и не предложил остаться главным тренером?

Если честно, ничего об этом не знаю. Если это и было, то Гильермо сделал правильный выбор. Зачем терять время в молодежной команде, если уже попробовал тренировать основную, причем довольно успешно? Он зарекомендовал себя как молодой и умный тренер, готовый к работе на высшем уровне, — сказал Рамирес.