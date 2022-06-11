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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов считает спорным трансфер Рыбуса в «Спартак»

11 Июня 2022 • 19:13 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на переход 32-летнего защитника Мацея Рыбуса в команду.

«Трансфер спорный, потому что если бы Мацей был в порядке, то «Локомотив» продлил бы с ним контракт, а он просто ушёл свободным агентом. Возраст, конечно, играет ключевую роль», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ветеран «Спартака» признался, что его напрягает то, что Рыбус оказался не нужен «Локомотиву» и ушёл свободным агентом плюс возраст футболиста.

Напомним, 11 июня «Спартак» объявил о подписании 32-летнего поляка. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Мацей Рыбус РПЛ
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