Кечинов считает спорным трансфер Рыбуса в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на переход 32-летнего защитника Мацея Рыбуса в команду.

«Трансфер спорный, потому что если бы Мацей был в порядке, то «Локомотив» продлил бы с ним контракт, а он просто ушёл свободным агентом. Возраст, конечно, играет ключевую роль», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ветеран «Спартака» признался, что его напрягает то, что Рыбус оказался не нужен «Локомотиву» и ушёл свободным агентом плюс возраст футболиста.

Напомним, 11 июня «Спартак» объявил о подписании 32-летнего поляка. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.