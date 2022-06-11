Каттани признался, что Рыбус – тот игрок, который сейчас нужен «Спартаку»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал первое интервью после перехода Мацея Рыбуса в команду.

«Рыбус — именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».

Каттани заявил, что не сомневается в ценных футбольных качествах Рыбуса. Функционер отметил стабильно высокий уровень выступления футболиста в чемпионате России.

Сегодня, 11 июня «Спартак» объявил о первом летнем трансфере, им стал 32-летний поляк Мацей Рыбус. Он до прихода в «народную» команду защищал цвета «Локомотива». Контракт с игроком рассчитан до лета 2024 года.