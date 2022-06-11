Польский защитник Мацей Рыбус стал игроком «Спартака», сообщила пресс-служба московского клуба.

Официальный сайт московской команды информирует, что контракт с Рыбусом рассчитан до лета 2024 года Футболист уже выбрал игровой номер, под которым будет защищать цвета клуба - 13.

32-летний поляк 1 июня стал свободным агентом и после этого российские СМИ начали писать о том, что Рыбус станет игроком «Спартака». Последней командой поляка являлся «Локомотив», за который Рыбус играл с лета 2017 года. За «железнодорожников» польский футболист провёл 136 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 12 результативными передачами. В составе «Локомотива» Рыбус становился чемпионом России, брал Кубок станы и дважды Суперкубок.