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Булыкин дал совет Фомину на фоне новостей об интересе к нему со стороны «Фрайбурга» эксклюзив

11 Июня 2022 • 18:45 Комментировать

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» дал совет полузащитнику Даниилу Фомину, которым интересуется немецкий «Фрайбург».   

«Я любому футболисту порекомендую ехать в любой чемпионат, а в топ-чемпионат – ещё лучше. Если предлагает Бундеслига контракт, то я думаю, не надо смотреть сколько ты потеряешь в деньгах, по сравнению с Россией, а надо ехать и показывать себя там и прогрессировать в топ-чемпионате. 

Сможет ли Фомин бороться за место в основе «Фрайбурга»? Сможет, если будет хорошо тренироваться и хорошо себя показывать. Позже начнутся проблемы с адаптацией, но первое время на желании, на мотивации можно многого достичь, себя показать. Поэтому, по-любому нужно воспользоваться шансом, если он такой будет», — сказал Булыкин.

25-летний Фомин является воспитанником «Краснодара». Он перешёл в «Динамо» летом 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 34 матча за московский клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

«Фрайбург» завершил сезон-2021/22 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда выступит в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Динамо Москва Дмитрий Булыкин Бундеслига РПЛ Даниил Фомин
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