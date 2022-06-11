Хохлов отреагировал на интерес к Фомину со стороны «Фрайбурга»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался об интересе к «Фрайбургу» к полузащитнику Даниилу Фомину.

«Фомин провёл хороший сезон. Думаю, что он заслуживает приглашения. Что он выберет — это его решение. Будут ли обращаться к Сандро Шварцу за консультацией? Я думаю, что с ним будут советоваться», — сказал Хохлов «Чемпионату».

Эксперт добавил, что всё зависит от самого игрока, чего он хочет от себя – остаться во внутреннем чемпионате или попробовать свои силы в европейской лиге. Хохлов признался, что на месте футболиста он попробовал бы свои силы за рубежом.

Ранее мы сообщили о том, что Даниил Фомин может продолжить карьеру в Бундеслиге. В прошедшем сезоне РПЛ полузащитник сыграл 29 матчей, в которых ему удалось отметиться 10 голами и отдать три результативные передачи.