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В Дагестане матч местных команд завершился массовой дракой видео

11 Июня 2022 • 17:16 Комментировать

Местные дагестанские команды устроили массовую драку во время матча.

«В Дагестане игрокам двух местных команд вдруг надоело играть в футбол, и они приступили к более традиционному для себя виду спорта. Чем закончилось, непонятно, но с поля парни ушли довольными. Кавказское диско», - говорится под видео в телеграм-канале «Мутко против».

В конце видео отчётливо видно, как одному из игроков удалили ногой в тело, он не смог удержать равновесие и упал.

Источник не сообщил, в какой лиге это произошло и какие команды играли. Вероятнее всего, встреча проходила в любительской лиге Дагестана.


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