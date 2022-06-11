Форвард «Сочи» Кассьерра может перейти в «Зенит»

Агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры Никос Петропулос признался, что «Зенит» проявляет интерес к футболисту.

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео», — цитирует агента «Чемпионат».

Помимо «Зенита», футболист интересен «Ривер Плейту» (Аргентина), «Црвене Звезде» (Сербия), «Олимпиакос» (Греция) и турецкий «Фенербахче».

25-летний Кассьерра стал игроком «Сочи» летом 2021 года. Он перешёл в российский клуб из португальского «Белененсеша» за 1,2 млн евро. В прошедшем сезоне колумбиец принял участие за «Сочи» 23 матча во всех турнирах, сумел поразить ворота соперников 14 раз и отдал шесть голевых передач.