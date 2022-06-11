Стал известен немецкий клуб, который интересуется Фоминым

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин привлёк к себе внимание немецкого «Фрайбурга», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Журналист сообщил, что на вечере прощания команды с главным тренером Сандро Шварцем после финала Кубка России против «Спартака» (1:2), немецкий специалист признался Фомину о том, что им интересуются в Германии. По информации журналиста, россиянин согласился на переход, даже не спросив о зарплате.

Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года, а сумма его отступных составляет 12 миллионов евро. В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 34 матча за «Динамо», в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.