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«Никогда не участвовал в интригах и скандалах». Акинфеев – о его участии в выборе тренерского штаба

11 Июня 2022 • 14:37 Комментировать

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о том, что он принимает решения в выборе тренерского штаба команды.

«Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени.

Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», — цитирует Акинфеева Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА в сезоне-2021/22 занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 30 туров набрала 50 очков. В последнем туре чемпионата «армейцы» победили «Ростов» со счётом 4:0. После игры главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сообщил, что поклонников «красно-синих» ждут «интересные» новости в конце сезона.

Ранее российские СМИ писали о том, что главный тренер «Сочи» возглавит московскую команду.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владимир Федотов РПЛ
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