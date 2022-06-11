«Никогда не участвовал в интригах и скандалах». Акинфеев – о его участии в выборе тренерского штаба

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о том, что он принимает решения в выборе тренерского штаба команды.

«Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени.

Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», — цитирует Акинфеева Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА в сезоне-2021/22 занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 30 туров набрала 50 очков. В последнем туре чемпионата «армейцы» победили «Ростов» со счётом 4:0. После игры главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сообщил, что поклонников «красно-синих» ждут «интересные» новости в конце сезона.

Ранее российские СМИ писали о том, что главный тренер «Сочи» возглавит московскую команду.