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В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе

11 Июня 2022 • 14:25 Комментировать

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли отреагировал на слухи об интересе к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Ранее агент Александр Маньяков сообщил, что несколько лет назад к нему обращались топ-клубы итальянской Серии А с просьбой обсудить с российским форвардом возможный трансфер.  

«Мы Дзюбой никогда не интересовались. Это нас не касается», — цитирует Джинтоли Sport24.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

В минувшем сезоне экс-капитан сборной России провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Наполи Артём Дзюба
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