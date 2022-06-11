В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли отреагировал на слухи об интересе к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Ранее агент Александр Маньяков сообщил, что несколько лет назад к нему обращались топ-клубы итальянской Серии А с просьбой обсудить с российским форвардом возможный трансфер.

«Мы Дзюбой никогда не интересовались. Это нас не касается», — цитирует Джинтоли Sport24.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

В минувшем сезоне экс-капитан сборной России провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.