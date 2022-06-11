Комбаров: Абаскаль слишком молодой тренер для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался по поводу Гильермо Абаскаля, который назначен новым тренером «красно-белых».

Комбаров сказал «РБК-Спорту», что он узнал про Абаскаля только тогда, когда испанца назначили новым наставником московского клуба. Экс-игрок отметил, что испанец слишком молодой тренер для «Спартака».

«Он только начал свою карьеру, ещё ничего не добился, так что на данный момент он для всех является мистером-загадкой», - добавил Комбаров.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально стал новым главным тренером столичного «Спартака».