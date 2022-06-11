Кухта немного позже вернётся в расположение «Локомотива»

Чешский нападающий «Локомотива» Ян Кухта немного позже вернётся в расположение московской команды из отпуска.

Агент игрока Милан Мартинович сказал «Спорт-Экспрессу», что чешский футболист вернётся в расположение «железнодорожников» на неделю позже начала тренировочных сборов, а именно 25 или 26 июня. Напомним, что Кухта задержится из-за того, что выступал за национальную команду.

В прошедшем сезоне Ян Кухта провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.