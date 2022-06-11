Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о будущем 21-летнего нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

- Да, Агаларов стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги в последнем сезоне, молодец, забил немало мячей, но парень ещё не совсем состоялся как футболист. За время этого чемпионата пацана тысячу раз хватили и тысячу же раз называли сырым. Куда его теперь только не отравляют…

В своё время я поработал в нескольких кавказских командах – в «Динамо» Махачкала, в «Тереке» Грозный, в «Анжи». Поэтому я очень хорошо знаю менталитет кавказского человека в общем и футболиста в частности.

Так вот, не каждый кавказский футболист может заиграть в Москве. Много футболистов высокого уровня было у меня и в «Динамо» Махачкала, и в «Тереке», и в «Анжи», но дома они играли здорово, а в новых клубах терялись, за исключением некоторых.

Пока, наверное, серьёзных предложений Агаларову не поступало. То, что пишут журналисты в своих обозрениях, это, я думаю, чушь. Переходить в Москву или в Питер – в «Спартак», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА или «Зенит» – Агаларову смысла нет. Поверьте мне, он там не заиграет.

«Сочи» – более благоприятный вариант. Кавказским игрокам нужны условия. Они достаточно воспитаны, но в атмосфере лжи, неправды и некультурного к себе отношения они резко выражают свои эмоции. Агаларову нужна такая среда, где вокруг него будут его ровесники. В этом плане сразу приходит на ум «Краснодар».

Хорошо, если у Агаларова появится возможность уехать в Европу. Но это очень сложный вопрос. Естественно, ни «Реал», ни «Бавария», ни «ПСЖ», ни «Милан», ни «Интер» его не возьмут, но его могли бы взять в хорошую развивающуюся страну – в ту же Швейцарию или Грецию, где у него есть шансы закрепиться и показывать хороший футбол.

Я говорю вам как работник селекционного агентства: возможно, в перспективе мы предложим ему варианты. Но надо обдумать, как это сделать. Опять же, с кем разговаривать по нему? Наверное, с его отцом. А «Уфа» сейчас будет выставлять на него большой ценник, что может погубить парня.