Экс-игрок «Спартака» Мор: Не думаю, что у Абаскаля есть видение развития клуба

Бывший футболист «Спартака» Эдуар Мор высказался по поводу нового главного тренера столичной команды Гильермо Абаскаля.

Мор сказал ТАСС, что он очень сомневается в том, что у 33-летнего испанского специалиста есть какое-то видение развития клуба. Экс-игрок отметил, что Абаскалю будет очень тяжело в «Спартаке», а его юный возраст вряд ли станет плюсом.

«Самое главное, чтобы в такой ситуации футболисты доверяли тренеру», - добавил Мор.

Напомним, что Гильермо Абаскаль официально возглавил спартаковцев. До этого молодой специалист работал в швейцарском «Базеле».