Баженов: Было бы логично провести матч за Суперкубок на нейтральном поле

Бывший форвард «Спартака» и «Томи» Никита Баженов высказался по поводу решения РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Баженов сказал «Чемпионату», что, к сожалению, это было ожидаемое решение, хотя было бы логично провести этот матч на нейтральном поле. Форвард отметил, что и в Санкт-Петербурге будет круто, ведь это очень классный город, где любят футбол.

«Хочется говорить про футбол, ведь на стадион придут 65 тысяч болельщиков, а мы с вами увидим прекрасный матч», - добавил Баженов.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге.