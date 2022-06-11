Депутат Госдумы Роднина выступила против продажи пива на стадионах

Известная экс-фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала журналистам о том, что думает по поводу возвращения пива на стадионы.

Роднина сказала «Спорт-Экспрессу», что за границей можно выпить пива и сесть за руль, а мы пошли другим путём, так как нам даже чуть-чуть нельзя. Экс-спортсменка отметила, что и в случае с алкоголем на стадионах всё это может привести к чему-то нехорошему.

Напомним, что некоторые руководители клубов РПЛ поддерживают возвращение пива на стадионы. Президент РФС Александр Дюков недавно отмечал, что организация поддерживает идею вернуть пиво на российские стадионы.