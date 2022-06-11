Агент Селюк: «Базель» доволен, что избавился от Абаскаля

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко высказался по поводу нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Селюк сказал «Р-Спорт», что у Абаскаля в Швейцарии сложилась ужасная репутация, а «Базель» был доволен, что сумел избавиться от этого тренера. Агент отметил, что перевод в молодёжную команду нужен был «Базелю» только для того, чтобы не платить испанцу неустойку за разрыв контракта.

«В Испании никто не знает Абаскаля, так что это просто тренер с испанской фамилией», - добавил Селюк.

Напомним, что 33-летний испанский специалист официально возглавил столичный «Спартак».