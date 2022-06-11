Глушаков — об Абаскале: Еще рано судить, насколько это правильное назначение

Опытный полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу нового тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Глушаков сказал «РБК-Спорту», что ещё рано судить, насколько это правильное или неправильное назначение. Полузащитник «Химок» отметил, что нужно дождаться хотя бы первых матчей этого сезона и посмотреть, как спартаковцы себя проявят при Абаскале.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально возглавил «Спартак». До этого молодой испанский специалист работал со швейцарским «Базелем». На посту главного тренера «красно-белых» Абаскаль заменил итальянца Паоло Ваноли.