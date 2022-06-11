Ахметов может перейти в «Ахмат» или «Торпедо»

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Ильзат Ахметов в летнее трансферное окно может перебраться в грозненский «Ахмат» или столичное «Торпедо».

По информации Metaraitings.ru, московский «Локомотив» передумал подписывать 24-летнего российского футболиста, который может продолжить свою карьеру в «Ахмате» или в «Торпедо». Напомним, что «чёрно-белые» недавно вернулись в элитный дивизион. До этого в прессе ходили слухи о том, что Ахметов может перебраться в «Сочи» или в казанский «Рубин».

В прошедшем сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.