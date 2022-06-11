Агент Абаскаля: Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро

Агент испанского тренера Гильермо Абаскаля рассказал журналистам о том, как прошли переговоры с московским «Спартаком».

Агент Давид Собрадо сказал «Спорт-Экспрессу», что переговоры с московской командой прошли очень быстро, так как спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани был заинтересован в том, чтобы именно Абаскаль стал новым тренером «Спартака».

«Обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве, так что мы быстро ударили по рукам и подписали контракт», - добавил Собрадо.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально стал новым главным тренером столичного «Спартака».