Канищев назвал причину хороших результатов Семака с «Зенитом»

Экс-футболист Александр Канищев рассказал журналистам о том, по какой причине Сергей Семак добивается столь успешных результатов с питерским «Зенитом».

Канищев сказал «Чемпионату», что причина прекрасных результатов заключается в большом бюджете, который позволяет «Зениту» подписывать качественных футболистов. Экс-игрок отметил, что если отдать сейчас Семака в «Уфу» или «Нижний Новгород», то не факт, что многие продолжат называть специалиста лучшим тренером РПЛ.

Напомним, что футболисты «Зенита» под руководством Сергея Семака выиграли четыре чемпионских титула кряду.