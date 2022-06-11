Экс-игрок ЦСКА: Дзюбе нужно ехать в Китай или заканчивать карьеру

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв предложил экс-форварду «Зенита» Артёму Дзюбе задуматься над завершением карьеры.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба — тихоход, так что в турецком чемпионате он просто не будет успевать за соперниками. Экс-игрок отметил, что Дзюбе нужно ехать в Китай, где среди маленьких футболистов он будет выделяться, либо форварду вообще стоит закончить карьеру.

Напомним, что в данный момент 33-летний Артём Дзюба находится без команды. Пресса отправляет российского форварда в один из турецких топ-клубов.