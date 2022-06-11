Радимов назвал лучшего тренера РПЛ

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами назвал лучшего тренера российского чемпионата.

Радимов сказал «Чемпионату», что не опираясь на статистику и прочие цифры, лучшим тренером РПЛ является наставник «Зенита» Сергей Семак. Рулевой «Зенита-2» отметил, что Семак выигрывает титулы, так что вполне логично, что именно он является лучшим в нашем чемпионате.

«Никто из тренеров РПЛ в последние годы не смог обыграть Семака», - добавил Радимов.

Напомним, что футболисты «Зенита» под руководством Сергея Семака выиграли уже четыре чемпионских титула кряду.