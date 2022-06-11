Игонин: Семак — топ-тренер на сегодняшний день

Бывший футболист «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин высказался по поводу работы тренера Сергея Семака.

Игонин сказал «Чемпионату», что на сегодняшний день Семак является топ-тренером. Экс-игрок отметил, что наставнику «Зениту», в отличие от других тренеров, дают возможность поработать спокойно, что очень важно.

«Результаты Семака — это грамотная работа менеджмента клуба и качественные трансферы», - добавил Игонин.

Напомним, что под руководством Сергея Семака футболисты «Зенита» четыре сезона кряду выигрывали чемпионский титул в РПЛ. Тренер продолжит работать с командой из Санкт-Петербурга.