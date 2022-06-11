Рыжиков: «Играл в перчатках Оливера Кана»

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков рассказал о том, как выступал в РПЛ в перчатках экс-голкипера сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Оливера Кана.

«В 2004 году Чехия играла с Германией в одной группе на Евро, и Антони Кински привёз мне перчатки Кана и синий свитер. Я в этих перчатках отыграл 17 матчей на ноль за «Анжи». Потом они полностью искрошились, в непотребный вид пришли. Их нельзя даже в музей положить», — приводит слова Рыжикова «Спорт-Экспресс».

Также вратарь рассказал о том, как однажды встретил Кана на улицах Мюнхена, но постеснялся подойти, о чём жалеет до сих пор.

Рыжиков завершил игровую карьеру в 2021 году. В настоящий момент голкипер занимается тренерской деятельностью.