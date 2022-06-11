Агент Абаскаля: Гильермо готов работать под большим давлением

Агент Гильермо Абаскаля рассказал о том, чего ожидает от работы молодого испанского специалиста в московском «Спартаке».

Агент Давид Собрадо сказал «Спорт-Экспрессу», что Гильермо, конечно же, готов работать под большим давлением, ведь испанец до этого уже работал в большой европейской команде, а именно в «Базеле», который почти всегда участвует в Лиге чемпионов.

«Абаскаль понимает, какой интерес прикован к «Спартаку», - отметил Собрадо.

Напомним, что 33-летний испанский специалист официально возглавил московскую команду. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль заменил итальянца Паоло Ваноли.