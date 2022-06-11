Полузащитник «Динамо» может переехать в Бундеслигу

Российский полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может в летнее трансферное окно перебраться в один из клубов Бундеслиги.

Как рассказал «Матч ТВ» агент Александр Маньяков, 25-летний российский футболист провёл очень достойный сезон, ведь не зря им зимой интересовался лондонский «Кристал Пэлас». Агент отметил, что сейчас в услугах Фомина заинтересован один очень крепкий середняк из немецкого чемпионата.

Напомним, что в прошедшем сезоне Даннил Фомин провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.