Агент Маньяков: Несколько лет назад Дзюбу хотели подписать клубы из Серии А

Известный агент Александр Маньяков высказался по поводу возможного перехода российского форварда Артёма Дзюбы в один из турецких топ-клубов.

Маньяков сказал «Матч ТВ», что 33-летний форвард в очень хорошей форме для своего возраста, да ещё и он очень мотивирован доказать всем, что всё ещё является игроком высокого уровня. Агент отметил, что Дзюба вполне может перейти в один из турецких топ-клубов.

«Несколько лет назад ко мне обращались клубы из Серии А, которые хотели подписать Дзюбу, но тогда форвард принял решение продлить контракт с «Зенитом», - добавил Маньяков.

Напомним, что Артём Дзюба в данный момент находится без команды в статусе свободного агента.