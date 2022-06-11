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Рыжиков рассказал о том, как «Рубин» отмечал победу над «Барселоной»

11 Июня 2022 • 10:08 Комментировать

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков в разговоре с журналистами вспомнил о том, как футболисты казанской команды отмечали победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Рыжиков сказал «Спорт-Экспрессу», что по бокалу вина в Испании точно выпили, но не больше, так как через несколько дней у «Рубина» была важная игра в чемпионате, ведь тогда казанский клуб параллельно ещё и боролся за титул. Экс-вратарь отметил, что он отмечал победу в номере у нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак ценитель испанского и французского вина», - добавил Рыжиков.

Напомним, что в октябре 2009 года казанский «Рубин» под руководством Курбана Бердыева на выезде обыграл «Барселону» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рубин Лига Чемпионов Сергей Рыжиков
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