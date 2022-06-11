Рыжиков: Слуцкий будет гореть желанием вернуть «Рубин» в РПЛ

Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы Леонида Слуцкого в казанской команде.

Рыжиков в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что если Слуцкий сам не написал заявление об уходе, то чувствовал в себе силы всё исправить. Бывший вратарь отметил, что вылет «Рубина» в ФНЛ является серьёзным ударом по имиджу Слуцкого, который будет гореть желанием вернуть команду в элитный дивизион.

«У Слуцкого очень большой кредит доверия», - добавил Рыжиков.

Напомним, что футболисты «Рубина» под шефством Леонида Слуцкого по итогам прошедшего сезона заняли лишь 15-ю строчку в таблице РПЛ и вылетели в подэлитный дивизион.