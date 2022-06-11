Рыжиков высказался о вылете «Рубина» в ФНЛ

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился с журналистами мнением по поводу вылета казанской команды из элитного дивизиона.

Рыжиков сказал «Спорт-Экспрессу», что ответственность за вылет «Рубина» в ФНЛ лежит на всех, начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион, и заканчивая первыми лицами республики. Экс-вратарь отметил, что желает казанскому клубу поскорее вернуться в элитный дивизион, который без «Рубина» будет уже не таким интересным.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла в прошедшем сезоне 15-ю строчку и напрямую вылетела в ФНЛ.