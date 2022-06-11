Рыжиков: Вижу себя главным тренером и беру пример с Черчесова

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о том, как ему работается главным тренером.

Рыжиков сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас он тренирует любительский футбольный клуб в чемпионате Татарстана. Экс-голкипер отметил, что его не особо интересует роль тренера вратарей, так что он планирует и дальше работать только главным тренером.

«Беру пример с Черчесова, который доказал своей работой и в сборной, и в российских клубах, и в зарубежных, что он очень квалифицированный специалист», - добавил Рыжиков.

Напомним, что за свою карьеру Сергей Рыжиков поиграл в «Рубине», «Локомотиве», «Томи» и многих других командах.