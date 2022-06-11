Российским полузащитником Ильзатом Ахметовым, который недавно покинул столичных «армейцев», интересуются несколько отечественных клубов.

По информации «Евро-футбол.ру», в подписании 24-летнего российского футболиста заинтересованы представители «Сочи» и казанского «Рубина». Стоит отметить, что Ахметов уже выступал за клуб из Казани, откуда он в 2018 году и перебрался в ЦСКА. На данный момент полузащитник находится без команды в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.