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Экс-полузащитником ЦСКА интересуются «Сочи» и «Рубин» эксклюзив

11 Июня 2022 • 09:05 Комментировать

Российским полузащитником Ильзатом Ахметовым, который недавно покинул столичных «армейцев», интересуются несколько отечественных клубов.

По информации «Евро-футбол.ру», в подписании 24-летнего российского футболиста заинтересованы представители «Сочи» и казанского «Рубина». Стоит отметить, что Ахметов уже выступал за клуб из Казани, откуда он в 2018 году и перебрался в ЦСКА. На данный момент полузащитник находится без команды в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Ильзат Ахметов провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сочи Ильзат Ахметов
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