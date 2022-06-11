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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильский защитник Кайо вернулся в «Краснодар»

11 Июня 2022 • 08:53 Комментировать

Агент бразильского защитника Кайо рассказал журналистам о том, что его клиент уже вернулся в расположение «Краснодара».

Агент Нето Хеновес сказал «РБ-Спорту», что 26-летний бразильский футболист официально вернулся в расположение краснодарской команды. Хеновес отметил, что Кайо счастлив вернуться в стан «быков», но пока он не может сказать точно о том, общался ли бразилец с главным тренером «Краснодара» Александром Сторожуком.

Напомним, что Кайо в прошедшем сезоне провёл в РПЛ 16 поединков, в которых не отметился результативными действиями. После зимней паузы бразилец покинул команду из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо
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