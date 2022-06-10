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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Потенциальный наставник «Сочи» покинул «Енисей»

10 Июня 2022 • 19:49 Комментировать

Главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин вместе со своим штабом покидает клуб из Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба «Енисея» в соцсетях, добавив, что Гаранин новый сезон проведет в клубе Премьер-лиги.

Наставник работал в Красноярске полгода, под его руководством «Енисей» занял пятое место в ФНЛ, остановившись в шаге от стыковых матчей за выход в Премьер-лигу. В Кубке России команда дошла до полуфинальной стадии, где уступила «Спартаку».

Ранее сообщалось о том, что Гаранин должен сменить в «Сочи» Владимира Федотова, который, вероятно, возглавит один из топ-клубов РПЛ, предположительно, ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Сочи Вадим Гаранин
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