«Спартак» намекнул, что не поедет на матч с «Зенитом»

«Спартак» разместил противоречивое сообщение в официальном телеграм-канале клуба. Но если проанализировать последние события, получается, что «красно-белые» намекают, что матч за Суперкубок России будет сорван.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», - гласит сообщение в телеграм-канале.

Напомним, что РФС назначил матч за Суперкубок с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, против чего резко выступало руководство «Спартака». В клубе проводят консультации с юристами по поводу обоснования отказа от участия в предсезонном матче. Он должен пройти 9 июля.