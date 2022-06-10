Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» намекнул, что не поедет на матч с «Зенитом»

10 Июня 2022 • 17:47 Комментировать (3)

«Спартак» разместил противоречивое сообщение в официальном телеграм-канале клуба. Но если проанализировать последние события, получается, что «красно-белые» намекают, что матч за Суперкубок России будет сорван.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», - гласит сообщение в телеграм-канале.

Напомним, что РФС назначил матч за Суперкубок с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, против чего резко выступало руководство «Спартака». В клубе проводят консультации с юристами по поводу обоснования отказа от участия в предсезонном матче. Он должен пройти 9 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» намекнул, что не поедет на матч с «Зенитом» 3
17:33 · Россия. ФНЛ
Кононов вернулся в «Арсенал» официально
17:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ищет юридическое обоснование бойкота матча за Суперкубок 1
17:19 · Россия. Премьер-лига
Зимняя пауза в РПЛ продлится почти 4 месяца 1
17:03 · Россия. Премьер-лига
В «Руки Вверх» возмущены проведением матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
РФС утвердил даты нового сезона и сокращение команд в ФНЛ
16:49 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Суперкубок - мероприятие ещё более забавное, чем Кубок Матч Премьер» 1
16:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Ахметов - тормоз, черепаха Тортилла»
16:18 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА объявили об уходе Ахметова
15:57 · Россия. Премьер-лига
Ваноли мог войти в штаб Конте в «Тоттенхэме» эксклюзив
14:07 · Россия. Премьер-лига
Швейцарский журналист: «Абаскаль очень молод, выглядит почти как мальчик» 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
Геркус: Посмотрел статистику Абаскаля и, честно говоря, не впечатлился
13:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов призвал воздержаться от преждевременной критики Абаскаля эксклюзив
13:46 · Россия. ФНЛ
Стало известно, сколько команд сыграют в ФНЛ в сезоне 2022/2023
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Ваноли ещё из России уехать не успел, а «Спартак» уже какого-то испанца подписал
Все новости
Рекомендуем