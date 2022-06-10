«Спартак» ищет юридическое обоснование бойкота матча за Суперкубок

Не успело Бюро исполкома РФС назначить дату и место проведения матча за Суперкубок, как стало известно, что «Спартак» серьёзно настроен на то, чтобы не выпускать команду на этот поединок.

В «красно-белом» клубе изначально возражали против того, чтобы играть этот матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Но в РФС все равно выбрали именно этот стадион, даже несмотря на то, что в день поединка там должен состояться концерт группы «Руки Вверх».

В итоге «Спартак» ведет юридические консультации на предмет бойкота матча, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что сегодня «Спартак» обрел нового тренера, им стал Гильермо Абаскаль.