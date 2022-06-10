Зимняя пауза в РПЛ продлится почти 4 месяца

Бюро исполкома РФС определило ключевые даты нового сезона. 9 июля в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Спартак» должны разыграть Суперкубок России. 17 июля - дата старта нового чемпионата страны, который уйдёт на зимнюю паузу гораздо раньше обычного, а именно 13 ноября. Дело в том, что перед Новым годом в Катаре состоится чемпионат мира по футболу.

Сезон в РПЛ возобновится 4 марта следующего года. Таким образом, зимняя пауза продлится почти четыре месяца.

Бюро исполкома РФС также утвердило даты трансферных окон: летнее откроется через 10 дней, 20 июня, и «захлопнется» 8 сентября. Зимой можно будет оформлять переходы футболистов с 25 января по 22 февраля.