«Нижний Новгород» переименован в «Пари НН»

РФС продолжает объявлять решения Бюро исполкома Российского футбольного союза. После утверждения дат нового сезона и матча за Суперкубок, а также согласования сокращения ФНЛ с 20 до 18 команд, было объявлено о переименовании одного из клубов Премьер-лиги.

«Нижний Новгород» в новом сезоне будет именоваться «Пари НН». В прошлом чемпионате нижегородцы заняли 11-е место и избежали стыков, набрав на одно очко больше, чем «Химки», игравшие переходные матчи.

Пока нет ясности, кто будет готовиться «Пари НН» к новому сезону, так как контракт с главным тренером Александром Кержаковым не был продлён.