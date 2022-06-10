В «Руки Вверх» возмущены проведением матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Решение проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге стало скандальным по ряду причин. За первый трофей нового сезона поспорят «Зенит» со «Спартаком», при этом «красно-белые» были против того, чтобы играть на «Газпром Арене». Также в московском клубе не исключали отказа от участия в матче.

Против выступили и представители группы «Руки Вверх», у которой в этот день, 9 июля, запланирован концерт на «Газпром Арене»: «Это ужасно! Как можно такое творить?» - заявил «РБ Спорту» директор группы «Руки Вверх» Роберт Погосян. Он добавил: «Это просто нож нам в спину».

Концерт «Руки Вверх» запланирован на 9 июля, начало в 20:00.