РФС утвердил даты нового сезона и сокращение команд в ФНЛ

Бюро исполкома РФС утвердило структуру календаря РПЛ (Российской премьер-лиги) на сезон 2022/2023. Турнир стартует 17 июля и финиширует 3 июня следующего года. Об этом сообщает пресс-служба РФС (Российского футбольного союза) в «Телеграме».

В этот же день начнется и новое Первенство ФНЛ (Футбольной национальной лиги). Бюро исполкома РФС приняло решение, что в нем примут участие 18 команд вместо 20, как было в прошлые годы.

Напомним, что команды РПЛ могут уйти на зимнюю паузу раньше из-за чемпионата мира в Катаре, который стартует в середине ноября.

Напомним, что прошлый сезон РПЛ выиграл питерский «Зенит».