Как и предполагалось ранее, матч за Суперкубок России должен состояться в субботу 9 июля на стадионе в Санкт-Петербурге. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба РФС (Российского футбольного союза) в «Телеграме».

9 июля трофей разыграют «Зенит» на правах чемпиона РПЛ (Российской премьер-лиги) и «Спартак» на правах обладателя кубка страны. У «Зенита» будет шанс завоевать Суперкубок в седьмой раз в своей истории, у «Спартака» - второй.

Не исключен вариант, что «красно-белые» откажутся играть в этом поединке. Ранее они были против того, чтобы играть на поле соперника.