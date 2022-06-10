Зарема: «Суперкубок - мероприятие ещё более забавное, чем Кубок Матч Премьер»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова несерьёзно относится к Суперкубку России. Первый трофей нового сезона «красно-белые» на правах обладателя Кубка страны должны разыграть с лучшей командой Премьер-лиги, «Зенитом».

- У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие еще более забавное, чем Кубок Матч Премьер, - написала Салихова Sports.ru.

Зарема Салихова считает, что победа в Суперкубке и предсезонном турнире не является большим достижением, но в случае неудачи «много разных «фууу».

Также она считает, что Суперкубок не является серьезным матчем и потому, что дата его проведения была определена недавно.

Напомним, что «Спартак» может бойкотировать этот матч.