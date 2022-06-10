Пономарёв: «Ахметов - тормоз, черепаха Тортилла»

Известный в прошлом игрок ЦСКА Владимир Пономарёв доволен уходом из команды полузащитника Ильзата Ахметова, у которого заканчивается срок действия контракта.

- Это тормоз, черепаха Тортилла — вот его действия на футбольном поле, - приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок уверен, что Ахметов точно не окажется в одном из ведущих клубов Премьер-лиги и пригодится разве что одному из новичков. Пономарёв считает, что «Ахметову все до лампочки: выходит с пробором на голове и уходит с пробором, чистенький, без пятнышка».

Экс-футболист добавил, что у Ахметова отсутствует скорость и желание выдирать мячи у соперника. 24-летний хавбек играл за ЦСКА с 2018 года.