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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Ахметов - тормоз, черепаха Тортилла»

10 Июня 2022 • 16:26 Комментировать

Известный в прошлом игрок ЦСКА Владимир Пономарёв доволен уходом из команды полузащитника Ильзата Ахметова, у которого заканчивается срок действия контракта.

- Это тормоз, черепаха Тортилла — вот его действия на футбольном поле, - приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок уверен, что Ахметов точно не окажется в одном из ведущих клубов Премьер-лиги и пригодится разве что одному из новичков. Пономарёв считает, что «Ахметову все до лампочки: выходит с пробором на голове и уходит с пробором, чистенький, без пятнышка».

Экс-футболист добавил, что у Ахметова отсутствует скорость и желание выдирать мячи у соперника. 24-летний хавбек играл за ЦСКА с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Ильзат Ахметов
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