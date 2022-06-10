В ЦСКА объявили об уходе Ахметова

ЦСКА продолжает обновлять состав перед новым сезоном. Вслед за уходом из команды Алана Дзагоева «армейцы» решили расстаться с другим полузащитником, Ильзатом Ахметовым. У 24-летнего хавбека истекает срок контракта, и новое соглашение не планируется. Об этом официально сообщили в ЦСКА.

Ахметов провел в стане «армейцев» четыре сезона, забив семь голов в 104 матчах. Два из них пришлись на завершившийся сезон, в котором уроженец Бишкека 22 раза выходил на поле. Его трансферная стоимость оценивается почти в 3 млн евро.

Напомним, что ЦСКА также потерял защитника Марио Фернандеса, взявшего паузу в карьере, и хавбека Эмиля Бохинена, проданного в «Салернитану».