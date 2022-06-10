Геркус: Посмотрел статистику Абаскаля и, честно говоря, не впечатлился

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу нового наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Геркус сказал «РБ-Спорту», что он посмотрел статистику Абаскаля и, честно говоря, вообще не впечатлился. Экс-глава «железнодорожников» отметил, что сложно судить о том, сильный ли это тренер, ведь полных сезонов на высоком уровне у испанца нет.

«Можно точно сказать, что он не очень опытный, не тренировал в больших лигах», - добавил Геркус.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером «Спартака». До этого испанский специалист работал в «Базеле».