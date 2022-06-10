Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не нужно критиковать нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Ситуация сложится так: будет результат – будут хвалить, а провалится – раскритикуют ещё больше. Я полагаю, что Каттани выбирал главного тренера, и он несёт за него ответственность.

Не понимаю, зачем критиковать человека, который не успел ничего сделать? Мне некоторые говорили, что и Костя Тюкавин, и другие мои футболисты никогда и в первой лиге не заиграют. Ничего, Костя 36 игр сыграл в этом сезоне из 36. Поэтому, здесь применима фраза: «Не хочешь разочаровываться, не надо очаровываться». Прежде чем хаять кого-то, давайте посмотрим его в деле», — сказал Сафонов.

Вчера, 9 июня, «Спартак» сообщил об уходе с поста главного тренера Паоло Ваноли. Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года и привёл команду к победе в Кубке России.

А сегодня, 10 июня, «красно-белые» объявили о заключении контракта с 33-летним испанским специалистом Гильермо Абаскалем. Ранее он работал в «Базеле».