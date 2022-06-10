Кавазашвили: Ваноли ещё из России уехать не успел, а «Спартак» уже какого-то испанца подписал

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу назначения Гильермо Абаскаля на пост нового тренера «красно-белых».

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что его удивила новость о назначении Абаскаля, ведь бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли ещё не уехал из России, а «красно-белые» уже назначили какого-то молодого испанского мальчика.

«У меня такое впечатление, что руководители «Спартака» просто издеваются над нами, над спартаковцами», - отметил ветеран.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» и заменил на посту главного тренера Паоло Ваноли.